İsrail Gazze'den Çekiliyor, Filistinliler Yıkımla Karşılaşıyor

GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail hükümetinden bir yetkilinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri geçen ay yürürlüğe giren İsrail-Hamas ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze'de kritik öneme sahip bir bölge olan Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye başladı.

İsrail'in bölgeden çekilmesinin ardından evlerine dönmek için yola koyulan Filistinliler büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.