İsrail, Gazze'den atılan havan mermisinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'na isabet ettiğini açıkladı

İsrail, üç gündür saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan üç havan mermisinin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na isabet ettiğini ve hasara yol açtığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın yönetimindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın terminal bölümünün çatısına Gazze'den atılan üç havan mermisi isabet etti.

Terminalin çatısında yangın çıktı ve terminal salonu şarapnel parçalarıyla hasar gördü.

İsrail, Gazze'ye üç gündür düzenlediği saldırılar başlamadan üç gün önce Erez Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz can kaybı yaşanmadı.