İsrail, Gazze'den atılan havan mermisinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'na isabet ettiğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail, Gazze'den atılan havan mermisinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'na isabet ettiğini açıkladı

İsrail, Gazze'den atılan havan mermisinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'na isabet ettiğini açıkladı

İsrail, üç gündür saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan üç havan mermisinin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na isabet ettiğini ve hasara yol açtığını duyurdu.

 - Güncelleme:

İsrail, üç gündür saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan üç havan mermisinin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na isabet ettiğini ve hasara yol açtığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın yönetimindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın terminal bölümünün çatısına Gazze'den atılan üç havan mermisi isabet etti.

Terminalin çatısında yangın çıktı ve terminal salonu şarapnel parçalarıyla hasar gördü.

İsrail, Gazze'ye üç gündür düzenlediği saldırılar başlamadan üç gün önce Erez Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz can kaybı yaşanmadı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Beyt Hanun İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title