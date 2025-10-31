İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim etti

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin cenazesi, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail tarafından ICRC aracılığıyla teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi teslim alındı. Teslim alınan şehit cenazelerinin toplam sayısı 225'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim süreçlerinin tamamlanması için onaylı tıbbi prosedür ve protokollere uygun şekilde cenazelerle ilgilendiğini aktardı.

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada da söz konusu cenazelerin hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamalarda İsrail'den teslim alınan cenazelerde darp izleri, ellerin kelepçelenmesi, gözlerin bağlanması ve yüz hatlarının tanınmaz hale gelmesi gibi işkence izlerinin bulunduğunu ancak isimlerinin yer almadığı aktarılmıştı.

Filistinli aileler, İsrail'den isimsiz gelen naaşların, kaybolmadan önce üzerlerinde bulunan kimlik izlerine veya kıyafetlerine bakarak teşhis ediyor. Bu durum, İsrail ablukası ve Gazze'deki laboratuvarların tahrip edilmesi nedeniyle adli tıp ekipmanı eksikliğinden kaynaklanıyor.

Yeni gelen naaşlarla ilgili olarak hastane, cenazelerin isimlerini taşıyıp taşımadığını veya işkence izleri taşıyıp taşımadığını henüz açıklamadı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.