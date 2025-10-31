Haberler

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin cenazesi, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim alındı.

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin cenazesi, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail tarafından ICRC aracılığıyla teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi teslim alındı. Teslim alınan şehit cenazelerinin toplam sayısı 225'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim süreçlerinin tamamlanması için onaylı tıbbi prosedür ve protokollere uygun şekilde cenazelerle ilgilendiğini aktardı.

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada da söz konusu cenazelerin hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamalarda İsrail'den teslim alınan cenazelerde darp izleri, ellerin kelepçelenmesi, gözlerin bağlanması ve yüz hatlarının tanınmaz hale gelmesi gibi işkence izlerinin bulunduğunu ancak isimlerinin yer almadığı aktarılmıştı.

Filistinli aileler, İsrail'den isimsiz gelen naaşların, kaybolmadan önce üzerlerinde bulunan kimlik izlerine veya kıyafetlerine bakarak teşhis ediyor. Bu durum, İsrail ablukası ve Gazze'deki laboratuvarların tahrip edilmesi nedeniyle adli tıp ekipmanı eksikliğinden kaynaklanıyor.

Yeni gelen naaşlarla ilgili olarak hastane, cenazelerin isimlerini taşıyıp taşımadığını veya işkence izleri taşıyıp taşımadığını henüz açıklamadı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.