İsrail, 13 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri aylarca süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmalin ardından serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada, "13 Filistinli serbest bırakılarak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi. Ekibimiz, aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladı." ifadesi kullanıldı.

Kızılhaç'ın mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 255 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiği ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin isimlerini bildirmesi ve ziyaret hakkı tanıması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, esirlere insanca muamele edilmeli, makul gözaltı koşulları sağlanmalı ve aileleriyle iletişim kurabilmeleri garanti altına alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 951 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken 100 binlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in dayattığı kıtlık nedeniyle ise 115'i çocuk olmak üzere 289 kişi yaşamını yitirdi.