İsrail, Gazze'den 1500 Filistinliye çalışma izni verecek

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 1500 Filistinliye daha ülkede çalışma izni vereceği bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den 1500 Filistinliye daha İsrail'de çalışma izni verilmesi kararı aldı.

Gazze'de "sükunetin sağlanması halinde" izinlerin 21 Ağustos Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.

Gazze'de yaşayan ve İsrail'de çalışma izni bulunan toplam Filistinli sayısının 15 bin 500'e çıkacağı belirtildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen askeri bir kaynak, "bölgede istikrarlı güvenliğin sağlanması durumunda çalışma izni sayısının 20 bine kadar çıkarılabileceğini" kaydetti.

Analistlere göre İsrail "sükunet karşılığı havuç" taktiği kullanıyor

İsrail'in 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Gazze, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösteriliyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası hak örgütleri bölgedeki ağır insani koşullara ilişkin sürekli uyarı yapıyor.

İsrail, Gazze'ye 15 yıl içinde 10'a yakın kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in saldırılarında aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da yer aldığı binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, son olarak 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

Analistler, ekonomik koşulların çok ağır olduğu Gazze'de Filistinlilere çalışma izni vererek İsrail'in bölgeye karşı "sükunet karşılığı havuç" taktiği kullandığını belirtiyor.