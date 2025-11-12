İsrail, Gazze'deki Yeniden İnşa Güvenliğini Yaser Ebu Şebab Çetesine Vermek İstiyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah kentinde yürütülecek yeniden inşa çalışmalarının güvenliğini, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) yerine, Hamas'a karşı silahlandırdığı Yaser Ebu Şebab liderliğindeki çetenin üstlenmesini istediği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası Gazze Şeridi'ni yeniden inşa çalışmaları süresince Refah kentinde Yaser Ebu Şebab çetesini "güvenlikten sorumlu tutmayı" planladığı ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok yakında" Gazze'de sahada olacağını duyurduğu ISF yerine Refah kentinde Yaser Ebu Şebab çetesini "güvenlik gücü" olarak kullanmak istediği kaydedildi.

Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'de ateşkesi ve yeniden inşa sürecini denetleyecek

Gazze'de ateşkes ve yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan ISF'nin ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Trump ise 7 Kasım'da ISF'nin "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını duyurmuştu.

İsrail, Gazze'de Hamas'a karşı çeteleri silahlandırdı

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki çetelere Hamas'a karşı kullanılmak üzere silah, kamyonet ve para transfer ettiğini yazmıştı.

Öte yandan ateşkesin devreye girmesinden sonra Hamas'ın, İsrail tarafından desteklenen çetelerin çok sayıda üyesini yakalayarak etkisiz hale getirdiği aktarılmıştı.

Yaser Ebu Şebab liderliğindeki çete, haziran başında İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5 Haziran 2025'te Gazze Şeridi'nde bazı milis grupları Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etmişti.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.???????