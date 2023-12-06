İsrail, Gazze'deki tek devlet hastanesini hizmet dışı bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik işgalini sürdüren İsrail ordusunun bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek devlet hastanesini hizmet dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin dün Kemal Advan Hastanesini tanklar ve keskin nişancılarla kuşattığını ve hareket eden her şeyi hedef aldığını duyurmuştu.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacının bulunduğunu aktaran Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.