İsrail, Gazze'deki sığınma merkezlerini ve evleri bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun son 48 saatte yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldığını açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgeleri bombaladı.

Son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail saldırıları devam ederken, zor şartlar altında evlerinde yaşayan hem de evleri yıkıldığı için UNRWA'ya ait merkezlere sığınan binlerce Filistinli her gün ölüm tehdidi altında bulunuyor.

İsrail ordusu son 48 saat içinde Filistinlilerin sığındığı 4 sığınma merkezini ve 11 evi bombaladı.

Gazze'deki sivil savunma ekipleri büyük zorluklarla karşılaşırken, arama-kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası topluma yardım ve ateşkes yapılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "İsrail işgali, en ufak bir insani, ahlaki veya hukuki kaygı olmaksızın, Filistinlilerin evlerini onlar uykudayken bombalayarak tüm Filistinli ailelere karşı soykırım yöntemini uygulamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.