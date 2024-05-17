Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Mısır'a teklif sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Mısır'a teklif sunduğu iddia edildi. İsrail'in planında sınır kapısının İsrail denetimi altında olacağı ve BM personeli ile Filistinli temsilcilerin de yer alacağı belirtildi.

İsrail'in 7 Mayıs'ta işgal ederek geçişlere kapattığı Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin Mısır'a Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Filistinli temsilcileri de içeren teklif sunduğu öne sürüldü.

İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Mısır'a teklif sundu.

Haberde Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu görüşmek üzere İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerini de içeren bir İsrail heyetinin Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

İsrail'in Mısır'a Şin-Bet tarafından hazırlanan ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını öngören bir plan sunduğu ve buna göre sınır kapısının İsrail "denetimi" altında olacağı ancak planın bazı Filistinli temsilciler ile BM personelini de içerdiği kaydedildi.

Haberde İsrail'in planına göre sınır kapısının sadece Gazze'den giriş ve çıkış ile Mısır'dan yakıt transferi için kullanılacağı ve Mısır'dan yardım tırlarının transferinin İsrail'in kontrolü sonrası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından geçeceği aktarıldı.

BM personelinin sınır kapısındaki İsrail ordusu ile Filistinli temsilciler arasında tampon görevi göreceği belirtilen haberde, İsrail ordusunun sınır kapısı dışında da bulunacağı ileri sürüldü.

Haberde üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılarak, Biden yönetiminin de sınır kapısına dair görüşmelere dahil olduğu ve İsrail, Mısır ve Filistin Yönetimi'ne mümkün olan en kısa sürede sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin çözüm bulması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Mısır Refah Gazze İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

 CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

Bakmadan Geçme

17 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne oldu? Almeria Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almeria Barcelona maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Discord çöktü mü? Discord problem mi var 16 Mayıs 2024? #128680 AFAD deprem kira yardımı bitti mi, devam ediyor mu? #128680 Almeria Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Almeria Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Polonya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Feyza Altun neden 9 ay hapis cezası aldı? İşte nedeni Sokağa çıkma yasağı mı var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Kobani' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken "Kobani" davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title