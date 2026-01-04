Haberler

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı iki yönlü olarak yeniden açma hazırlıklarını tamamladı. Ancak açılış için henüz bir takvim belirlenmedi ve karar Tel Aviv yönetimine bağlı olacak.

İsrail yönetiminin ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı 2 yönlü olarak yeniden açmaya hazırlandığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ancak açılış için henüz takvim belirlenmediğini, kararın Tel Aviv yönetiminin vereceği onaya bağlı olduğunu yazdı.

Habere göre, İsrail'in aldığı ilke kararı doğrultusunda, Gazze'den çıkış ve bölgeye dönüşlere izin verilecek. Gazze'den ayrılmak isteyen Filistinliler, İsrail tarafından uzaktan ve bilgisayar destekli güvenlik taramasına tabi tutulacak. Gazze'ye giriş yapmak isteyenlerin ise İsrail askerlerince fiziki aramadan geçirileceği ve bu amaçla Refah bölgesinde ek bir "kontrol noktası" kurulduğu aktarıldı.

Son 2 yılda, Gazze'den saldırılar öncesinde ayrılan Filistinlilerin geri dönüşüne izin verilmediği, yeni düzenlemeyle bu durumun değişebileceği kaydedildi.

İsrail, söz konusu uygulamalarını "kontrollü geçişi sağlamak ve güvenlik risklerini önlemek" gerekçesiyle savunuyor.

Haberde ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının, idaresinin Filistin Yönetimi güçlerine bırakılacağı, sürecin ise Avrupa Birliği'ne bağlı bir misyonun desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Avrupa güçlerinin, daha önce Ocak 2025'teki ateşkes döneminde de benzer bir rol üstlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kamuoyunda Filistin Yönetimi'nin Gazze'de rol almasına karşı çıktığı bilinse de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmede, bu konunun "reform şartlarına bağlı" olduğunu söylediği ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı'nın, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, anlaşmanın bazı maddelerini uygulamamış ve kapı kapalı kalmıştı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında, 8 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edilirken, İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen kuşatma ve ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara semalarında gizemli bir cisim görüldü
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor