İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef aldı: 1 çocuk öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesine top ateşiyle saldırdığını ve saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca El-Avde Hastanesine yapılan baskında sağlık personeli alıkonuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesini top ateşiyle hedef aldığını, saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Kudra, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kudra, Ebu Muhsin'in daha önce Han Yunus'ta uğradığı saldırı sonucu ayağının ampüte edildiğini belirtti.

Sözcü, "Mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu." ifadesini kullandı.

Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El-Avde Hastanesine İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu.

Askerlerin Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananların benzerinin burada tekrarlanmasından korktuklarını ifade eden Kudra, hastanenin ve sağlık personelinin korunması için uluslararası kurumları acilen müdahaleye çağırdı.

Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıdan endişe duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, hastanelere ve sağlık kurumlarına yönelik bu ihlallere karşı uluslararası topluma bu kurumları ve sağlık çalışanlarını koruma çağrısı yapıldı.