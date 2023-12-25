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İsrail, Gazze'deki Maghazi mülteci kampını vurdu: En az 70 ölü

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İsrail'in Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampını vurması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı ekipleri, saldırı sonrası çok sayıda cansız beden ve yaralıyı taşıdı.

İsrail dün gece Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi mülteci kampında bir yerleşim meydanının hedef alınmasının ardından çok sayıda cansız bedeni ve yaralıyı taşıdı' denildi. Görüntülerde, sedyelerle yaralıları taşıdığı anlar yer aldı. Yerel medya, saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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