İsrail, Gazze'deki İki Eşir Cenazesini Kızılhaç'tan Teslim Aldı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç yetkililerinden teslim alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, cesetlerin Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin Gazze Şeridi'nden İsrail'e nakledilerek askeri haham eşliğinde askeri törenle karşılanacağı belirtildi.

Adli Tıp'taki kimlik tespitinin ardından ailelere bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın anlaşmaya uyması ve ölen esirleri geri getirmek için tüm çabayı göstermesi gerektiği vurgulandı.