Haberler

İsrail, Gazze'deki İki Eşir Cenazesini Kızılhaç'tan Teslim Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan iki İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç aracılığıyla teslim alındığını açıkladı. Başbakan Netanyahu, cenazelerin askeri törenle karşılanacağını belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç yetkililerinden teslim alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, cesetlerin Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin Gazze Şeridi'nden İsrail'e nakledilerek askeri haham eşliğinde askeri törenle karşılanacağı belirtildi.

Adli Tıp'taki kimlik tespitinin ardından ailelere bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın anlaşmaya uyması ve ölen esirleri geri getirmek için tüm çabayı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Otomobilde sır ölüm! Vücudunda darp izlerine rastlandı, en yakınları gözaltına alındı

Sır dolu ölüm! Otomobilde bulundu, en yakınları gözaltına alındı
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

Tamire getirilen araçların son hali bu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.