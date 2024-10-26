İsrail, Gazze'deki Hastaneyi İstilâ Etti, Sağlık Personelini Gözaltına Aldı

(ANKARA) - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından hastanenin tüm erkek personelleri ile hasta ve yaralıları alıkoyduğunu duyurdu. Bakanlık, "Hastanedeki hasta ve sağlık personelini korumak için tüm uluslararası kurumları ve ilgili otoriteleri acil olarak müdahale etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne dün gerçekleştirdiği saldırının ardından hastanedeki 44 erkek sağlık personelini alıkoydu. Hamas yönetimine bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı, dün akşam İsrail ordusunun, içinde 600 kişinin bulunduğu Kemal Advan Hastanesi'ne ateş açtığını hastanenin yoğun bakım ünitesinde iki çocuk hastanın hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bakanlık, Hastane içinde toplam 70 sağlık personeli, 195 hasta ve yaralı ve refakatçilerinin bulunduğunu belirtmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda, İsrail güçleri, Kemal Advan Hastanesi'ndeki tüm erkek sağlık personelini ve hastane içindeki bir dizi yaralı ve hasta kişiyi tutukladı. Ayrıca, hastanedeki bir odada kadınları su ve yiyecek olmadan gözaltına aldılar. Hastanedeki hasta ve sağlık personelini korumak için tüm uluslararası kurumları ve ilgili otoriteleri acil olarak müdahale etmeye çağırıyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunmasını talep ediyoruz" dedi. Personelle iletişim kurmayı başardıklarını söyleyen Ghebreyesus, gözaltındaki sağlık personellerinin nerede oldukları ve durumu hakkında bilgi vermedi. DSÖ Genel Direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hala abluka altında, ancak personelle iletişim kurmayı başardık. Üç sağlık çalışanı ve bir diğer çalışan yaralandı, 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı ve dört ambulans hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 kişi, hasta ve sağlık çalışanı bulunuyor.

Abluka ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, WHO liderliğindeki misyonun hastaneyi çalışır halde tutmak için gerekli malzemeleri teslim etmesi ve kritik hastaları Al-Shifa Hastanesi'ne taşımasının üzerinden yalnızca birkaç saat geçtikten sonra gerçekleşti. Hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunmasını talep ediyoruz. Ateşkes!2"