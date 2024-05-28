İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni ve hastaneye ait elektrik jeneratörlerini bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldı.

Hastane kaynakları, İsrail savaş uçakları ve topçularının, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.