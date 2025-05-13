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İsrail, Gazze'deki Hastaneye Saldırdı: 1 Gazeteci Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar amatör kameralarla kaydedildi.

- İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı düzenledi. Saldırıda, geçen ay hastanenin dışındaki bir medya çadırını hedef alan İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazeteci Hasan Eslaih hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak, Hamas'ın Nasır Hastanesi'ni komuta üssü olarak kullandığı iddia edildi. Sivillerin zarar görmesini engellemek için saldırının hassas şekilde planlandığı savunulan açıklamada, "IDF ve Shin Bet, Hamas'a karşı güçlü bir şekilde operasyonlarını sürdürecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecektir" denildi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni geçen ay da hedef almış, en az 2 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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