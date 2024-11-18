Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'deki Gazetecileri Terörist Olarak Gösteriyor

İsrail, Gazze'deki Gazetecileri Terörist Olarak Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri hedef almasının endişe verici olduğunu belirtti. Gazetecilerin susturulması halinde çatışmalarla ilgili habercilikte büyük sorunlar yaşanacağına dikkat çekti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "terörist" olarak göstermeye çalıştığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Bruttin, bir programa katılmak üzere geldiği Cenevre'de AA muhabirine İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırısı altında olan Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki gazetecilerin son derece endişe verici tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Bruttin, "Uluslararası basına kapalı böyle bir alana sahip olmak oldukça alışılmadık bir durum. Tüm haber kapsamı, sivil olarak risk altında ve hedef alınabilecek olan yerel Filistinli gazetecilere dayanıyor. Bu yüzden orada olup bitenler konusunda çok endişeliyiz." dedi.

Bruttin, uluslararası toplumun öncelikli sorumluluğunun "İsrail ve ordusuna politikalarının değişmesi için gerçek anlamda baskı yapmak" olduğunu belirterek İsrail'in gazetecileri korumaya yönelik bariz niyet eksikliğinin görünen bir gerçek olduğunu söyledi.

İsrail'in onları sadece koruyamamakla kalmadığının altını çizen Bruttin, 140 civarında gazetecinin önemli bir kısmının kasıtlı öldürüldüğüne ve hedef alındığına inanmak için sebeplerinin olduğunu dile getirdi.

"Gazze'deki gazetecileri terörist olarak göstermeye çalışıyorlar"

Bruttin, "Bu da yetmezmiş gibi şimdi İsrail ordusunun, Filistinli gazetecileri terörist olarak göstermeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu eğilimden de çok endişeliyiz. Geçmişte İsrail ordusundan tatmin edici olmayan yanıtlar aldık ancak yine de basının korunması açısından uluslararası standartlara uyduklarını iddia etmeye çalışıyorlardı. Şu anda açıkça yalan söylüyorlar ve Gazze'deki gazetecileri terörist olarak göstermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki gazetecilerin susturulması halinde çatışmalarla ilgili habercilik açısından büyük sorun yaşanacağının çok açık olduğuna dikkati çeken Bruttin, Gazze'deki gazetecilerin bitkin olduğunu ve sivil hayatta su, yiyecek ve elektrik sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

"Gazze'deki çatışmanın özel doğasının farkındayız"

"Gazetecilerin buna rağmen çatışmayı haber yapmaları gerekiyor ve bunu büyük bir tehlike altında yapıyorlar." diyen Bruttin, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Gazze'nin gazeteciler için tehlikeli bir yer olması) Bu kadar kısa bir sürede bunun oldukça eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu düşünüyorum ancak 21. yüzyılın başında çok şiddetli ve sert savaşlar gördük. Irak'taki savaş gazeteciler için bir kabustu ve orada yüzlerce gazeteci öldürüldü. Gazze'deki çatışmanın özel doğasının farkındayız ancak maalesef, uluslararası basında çok az yer alan çatışmalarda yerel gazetecilerin çok yüksek bir bedel ödemesinin de çok olağan bir durum olduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.