İsrail Gazze'deki Gazetecilere Karşı Suç İşliyor

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alarak "susturmaya" kararlı olduğunu belirterek, uluslararası aktörlere basın mensuplarına karşı suçlara yönelik hesap verebilirliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

IFJ tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Gazze'deki gazetecilerin durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Gazze'de ölen gazetecilerin sayısı emsalsiz." ifadesi kullanılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında en az 109 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada gazetecilerin yanı sıra Gazze'de "basın özgürlüğünün de öldürüldüğü" belirtilerek, "Yerel gazeteciler, büyük kayıplara uğramalarına veya yaralanmalarına rağmen dünyanın gözü kulağı, Gazze'den dünyaya haber veren tek kaynak haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de devam eden savaşa sadece yerel değil, uluslararası gazetecilerin de tanıklık etmesi ve belgelemesi küresel kamuyu ilgilendiren bir konudur. Bölgeye giriş yasağının uzatılması, dünyanın Gazze'deki olayların gerçek resmini görmesini engellemek anlamına geliyor ve kasıtlı olarak basın özgürlüğünü ihlal ediyor. Bu nedenle, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde İsrail'i gazetecileri hedef almayı ve basın özgürlüğünü ihlal etmeyi durdurmaya çağırıyoruz."

IFJ Başkanı Dominique Pradalie de "İsrail, Gazzeli gazetecileri susturmaya kararlı görünüyor. Gazetecilere karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalı." ifadelerini kullanarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma gazetecileri koruyacak uluslararası bağlayıcı bir belgeye imza atma çağrısında bulundu.