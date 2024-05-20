Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma erişimini engelliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze'de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de güvenli ve garantili insani yardım erişiminin, özellikle de mevcut yüksek sıcaklıklar sırasında, yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu kritik su kıtlığına karşı esas teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "( Gazze'deki) halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz (insani yardım) erişime ve acil ateşkese bağlı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi

İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi

Bakmadan Geçme

Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm canlı yayın izleme linki Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Deja Vu nedir? Psikolojik açıdan Deja Vu'nun nedenleri ve oluşumu 20 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 20 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta sultan sarması nasıl yapılır? Sultan Sarması tarifi, nasıl yapılır? 21 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Mayıs burç yorumları nedir? Emekli Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?
Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler

Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title