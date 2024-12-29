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İsrail Gazze'deki Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail Gazze'deki Filistinlileri Serbest Bıraktı
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İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest kalanlar, işkence ve hakarete maruz kaldıklarını belirtti.

İsrail güçlerinin, yaklaşık 3 aydır yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktığı bildirildi.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu bir grup Filistinliyi, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait bir otobüse binen 20 Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Gazze Avrupa Hastanesine götürüldü.

Yorgun ve bitkin oldukları görülen Filistinliler, hastanede sağlık muayenesinden geçirildi.

Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail tarafından tutuldukları merkezlerde işkence, hakaret ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını anlattı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail, ekim ayının ilk haftasından bu yana yürüttüğü yoğun saldırılar eşliğinde, kuzeyde yüzlerce Filistinliyi alıkoydu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

Söz konusu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlileri tehcir etmeyi; ardından bölgenin kuşatılarak buraya gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Filistinli direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanmasını amaçlayan plan, bölgeyi terk etmeyen veya edemeyenlere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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