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İsrail, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'ne Saldırı Düzenledi

İsrail, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'ne Saldırı Düzenledi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.

- İsrail, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir hastaneye daha saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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