Haberler

İsrail, Gazze'deki Ateşkesi 47 Kez İhlal Etti: 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasından bu yana 47 ihlal gerçekleştirdiği belirtiliyor; bu saldırılarda 38 Filistinli öldü, 143 kişi yaralandı. Açıklamada, İsrail'in sivillere doğrudan ateş açma ve bombalama eylemlerinin sürdüğü vurgulandı.

İsrail'in, Gazze'de varılan ateşkesi 47 defa ihlal ettiği ve bu saldırılarda 38 Filistinlinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 47 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı dile getirildi.

Gazze'nin tamamında bu ihlallerin kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığı ve Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin ilanından bu yana devam eden bu ihlaller nedeniyle 38 kişinin öldüğü, 143'ünün yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.