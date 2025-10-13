Haberler

İsrail, Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Kapsamında Filistinli Esirleri Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi'nden 88 Filistinli esiri serbest bıraktı. Serbest kalan esirlerin bir kısmı Ramallah'a ulaştı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusuyla yürürlüğe girdi.

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah'a ulaştı.

Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç otobüsleriyle Beytuna beldesine, oradan da Ramallah'a getirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapse" mahkum ettiği 88 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
