İsrail, Gazze'deki Anlaşma Kapsamında 13 Ürdünlü Tutukluyu Serbest Bıraktı
İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 13 Ürdünlü esiri serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar, Gazze'ye ve Filistin direnişine teşekkür ettiklerini ilettiler.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, 13 Ürdünlü esirin fotoğrafını yayımlayarak "Esirler, Gazze'ye ve Filistin direnişine teşekkürlerini iletti." ifadelerini paylaştı.
Serbest bırakılanların, anlaşma kapsamında özgürlüğüne kavuşan toplam 1968 kişi arasında yer aldığı bildirildi.
Ofisin Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Ürdünlü esirler, Tufan el-Ahrar (Özgürlerin Tufanı) esir takası kapsamında serbest bırakılmalarının ardından minnettarlıklarını dile getirdi. Gazze'nin, özgürlük ve ümmetin onurunun kapısı olmaya devam ettiğini vurguladılar."