İsrail, Gazze'deki Ambulansı Bombaladı

Güncelleme:
Rahma Austria insani yardım kuruluşu, İsrail'in 5 Ekim'de Gazze'de bir ambulansı hedef aldığını ve saldırılar sonucunda 20 insani görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kuruluş, sağlık personelinin korunması için çağrıda bulundu.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria, Gazze'deki bir ambulansının 5 Ekim'de İsrail tarafından bombalandığını bildirdi.

Rahma Austria'dan, İsrail'in Gazze'ye 5 Ekim'deki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de bulunan temsilciler tarafından sağlanan bilgilere göre, İsrail'in, Selahaddin Caddesi'nde "güvenli" olduğunu duyurduğu istikamette ilerleyen ambulansı hedef aldığı belirtildi.

Kuruluşun yayımladığı görüntülerde, ambulansın kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Açıklamada, soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Rahma Austria'nın Gazze'deki insani görevlilerinden 20'sinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Sağlık personeli ve tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, yardım çalışanlarının korunması ve tüm saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Kuruluş yetkilileri de Rahma Austria'nın bağışçıların desteğiyle Gazze'ye sağladığı diğer 3 ambulanstan aylardır haber alamadıklarını, dolayısıyla onların da vurulduğunu düşündüklerini söyledi.

Rahma Austria Başkanı Taher Hassan, bütün engellemelere rağmen Gazze'ye yardım göndermeye devam edeceklerini belirterek, günlük 3 kamyon içme suyu ve 1000 kişilik yemek dağıtımı yaptıklarını ve Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
