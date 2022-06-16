İsrail, Gazze'deki 2 bin Filistinliye çalışma izni verecek - Haberler

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İsrail, Gazze'deki 2 bin Filistinliye çalışma izni verecek

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail, Gazze'deki 2 bin Filistinliye çalışma izni verecek

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere verilen çalışma izinlerinin sayısını 2 bin artırma kararı aldı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere verilen çalışma izinlerinin sayısını 2 bin artırma kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Benny Gantz, güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi'nden gelenler için İsrail'de çalışma ve ticaret amaçlı çalışma izni kotasını 2 bin artırmaya karar verdi.

Açıklamada, Gazzeli işçilere verilen toplam çalışma izni sayısının bu kararla 14 bine ulaşacağı belirtildi.

İzinlerin, belirlenen şartların yerine getirilmesine dayalı olarak ve güvenlik soruşturmasına tabi tutularak verileceği vurgulanan açıklamada, detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in bu adımının, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin'e temmuz ortasında yapacağı ziyaretten önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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