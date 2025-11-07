Haberler

İsrail, Gazze'de Uluslararası Barış Gücü Kurulmasında ABD'den Garantiler Arıyor

Güncelleme:
İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde bir uluslararası barış gücü kurulması durumunda saldırılarını sürdürmek için ABD ile müzakerelere başladı. Başbakan Netanyahu, Washington'dan alınacak garantilerin, olası yaptırımlara karşı koruma sağlayacağını umuyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde uluslararası barış gücü kurulması kararının çıkması halinde yaptırımlara maruz kalmadan "Gazze'deki saldırılarını sürdürmesini" sağlayacak garantiler almak için ABD ile müzakere ettiğini yazdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin çeşitli alanlardaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin beklenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına eklenmek üzere Washington'dan bir mutabakat zaptı için Trump yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

İsrail'in bu adımı, Gazze'de Filistinli grupların silahsızlandırılması ve Arap ile İslam ülkelerinden oluşan bir uluslararası barış gücünün bölgeye konuşlandırılmasını içeren BMGK kararının ardından, İsrail ordusunun Gazze'de "özgürce hareket etmesini" amaçlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın silahsızlandırılamaması halinde İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarını sürdüreceğine ilişkin açık bir taahhüdün söz konusu karara eklenmesini ve "gelecekteki herhangi bir tehdit karşısında hareket özgürlüğünün kapsamını tanımlamak" istiyor.

Gazze için önerilen mekanizma, Washington yönetiminin, İsrail'e Hizbullah'a karşı hareket özgürlüğü tanıyan bir dipnot yayınladığı 2006'daki Lübnan ateşkes anlaşmasındaki mekanizmaya benziyor, ancak bu durum İsrail hükümeti içinde ciddi anlaşmazlıklara yol açıyor.

Netanyahu hükümeti koalisyonundaki Dini Siyonizm Partisinden bakanlar ABD'lilerle devam eden müzakereler konusunda çekincelerini dile getirirken, konu henüz İsrail'in Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmedi.

İsrail hükümetindeki sağcı kesimler, uluslararası kararların İsrail ordusunu kısıtlamasından ve barış gücüne veya Filistin Yönetimi'ne saha yetkileri vermesinden endişe ediyor.

Öte yandan, ABD'nin Netanyahu'nun talep ettiği garantileri verip vermeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Analistlere göre, Netanyahu ABD'den garanti alarak iktidar koalisyonundaki ortaklarını sakinleştirmeye ve siyasi bir krizi önlemeye çalışıyor. Söz konusu garanti, İsrail'in BMGK kararını ihlal etmesi halinde olası yaptırımlara karşı bir garanti teşkil edecek.

ABD basınında 4 Kasım'da çıkan haberlerde, Washington yönetiminin BMGK'nin bazı üyelerine, Gazze'de en az iki yıl süreyle uluslararası bir güç kurulmasını öngören bir karar tasarısı gönderdiği bildirilmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın gelecek günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını, sonrasında da oylanarak yürürlüğe girmesinin ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
