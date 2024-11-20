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İsrail Gazze'de Sivillere ve Kurtarma Ekiplerine Saldırdı: 13 Ölü

İsrail Gazze'de Sivillere ve Kurtarma Ekiplerine Saldırdı: 13 Ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Saldırılar arasında kurtarma ekiplerinin hedef alınması da yer alıyor.

- İsrail Gazze'de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik İsrail saldırısında ise 1 personelin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, bölgeye yönelik hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, 10'u aşkın kişinin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İsrail Sabra ve Tel el-Hava mahallelerine saldırdı

Gazze yakınlarındaki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerine yönelik saldırıların sürdüğünü duyuran Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Sabra'da görevli kurtarma ekiplerinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 1 kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bu, işgalci İsrail güçlerinin hayat kurtarmaya çalışan personelimizi hedef aldığı 18'inci saldırı. İşgal güçleri kasıtlı saldırılarla enkaz altında kalan insanların kurtarılmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Son kayıpla birlikte İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistin Sivil Savunma Teşkilatı personelinin sayısının 87'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail saldırısında 8 kişi ölmüştü

İsrail'in günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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