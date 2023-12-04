Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'de sivil halkı hedef alarak intikam alıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştırarak sivil halkı hedef aldığını söyledi. Ebu Zarife, İsrail'in direnişten intikam almak için sivilleri hedef aldığını belirtti.

Filistin'de faaliyet gösteren sol görüşlü Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in sivil halkı hedef alarak direnişten intikam aldığını söyledi.

Gazze'deki Marksist direniş grubunun yetkililerinden Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insani aranın sona ermesinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde uçak, hücumbot ve tanklardan atılan binlerce roketle hedef almadık yerleşim alanı bırakmadığını" belirtti.

Ebu Zarife, "Direniş, doğrudan çatışmalar ya da bombardımanlar yoluyla başarılar elde ettiğinde, işgalciler direnişten intikam almak için sivilleri hedef almaktan başka bir yol bulamıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar savaşında başarı elde edememesi, onu, sivilleri ve mülklerini daha fazla hedef alarak, katliamlar yaparak intikam almaya itiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin kararlılığının, kuzey kentlerindekilerin kararlılığının bir uzantısı olduğuna işaret eden Ebu Zarife, bunun "işgalcilerin yürüttüğü tehcir planlarını boşa çıkaracağını" vurguladı.

"İşgalcilerin sabahtan bu yana attıkları yoğun fosfor bombalarıyla Gazze kentinin gökyüzünü duman bulutuna çevirdiğini" aktaran Ebu Zarife, bunun "tehcir ve soykırım savaşının ayrılmaz bir parçası" olduğunu ifade etti.

İsrail'in askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin ödediği bedelin beklenenden fazla olduğunu belirten Ebu Zarife, bunun da "İsrail'in hesaplarını bozduğunu ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde bombardımanı genişleterek krizi derinleştirdiğini" kaydetti.

Ebu Zarife, "Arap ülkelerinin elinde, siyonist rejimin Filistin halkına yönelik soykırım savaşını durdurması için ABD'ye baskı uygulayacak birden fazla güç faktörü bulunduğuna" dikkati çekti.

Ateşkesin uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların önceliği olması gerektiğini vurgulayan Ebu Zarife, "bunun ancak katliamları kınama ve sivillerin hayatına saygı gösterilmesi için yapılan çağrıların ötesine geçecek ciddi baskılar ve İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdurmaya zorlayacak pratik adımlarla mümkün olacağını" ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title