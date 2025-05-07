İsrail Gazze'de Sivil Alanı Hedef Aldı: 10 Ölü

İsrail'in Gazze kentindeki sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentindeki El-Vihda Caddesi'nde dükkan ve tezgahların yer aldığı bir bölgeye saldırı düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Filistinli aktivistler, İsrail'in saldırısını belgeleyen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.