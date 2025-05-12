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İsrail Gazze'de Okul ve Camiyi Vurdu: 16 Ölü

İsrail Gazze'de Okul ve Camiyi Vurdu: 16 Ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 15 kişi, bir camiye yapılan saldırıda ise 1 çocuk hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Gazze'de ölü sayısı 52 bin 829'a yükseldi.

- İsrail Gazze'de okul ve camiyi hedef aldı: En az 16 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bir camiyi hedef alan İsrail saldırısında ise 1 çocuğun öldüğü bildirildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.

Gazze'de ateşkesi tek taraflı olarak bozan İsrail, yeni ateşkes çabalarına rağmen katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fatıma Bint Esed Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Hammad el-Hasnat Camii'ne yönelik İsrail saldırısında en az 1 çocuğun öldüğü aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ölü sayısı en az 52 bin 829'a ulaşmıştı

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 829'a, yaralananların sayısının ise 119 bin 554'e yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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