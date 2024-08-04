İsrail, Gazze'de okul bombaladı: 25 ölü

(ANKARA) - İsrail'in, hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hassan Salameh ve Al Nasr isimli 2 okulu bombaladığı bildirildi. Saldırıda 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Hasan Selame Okulu'nu bombalaması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği ve pek çok Filistinli vatandaşın da yaralandığı, yaralıların şehirdeki Baptist Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze halkı için bir kan bağışı kampanyası başlattığını duyurdu. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Kanımız Bir" başlıklı kampanyanın işgal altındaki Batı Şeria'da "Bakanlığa bağlı hastanelerdeki tüm kan bankalarında ve mobil bir kan bankası aracında" aktif olacağını söyledi. Bağışlanan kanların, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 90 binden fazla kişinin yaralandığı Gazze'ye nakledileceği belirtildi.

Filistin basınında yer alan bilgilere göre; İsrail, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik iki katliam gerçekleştirerek en az 33 Filistinlinin ölümüne ve 118 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Buna göre, yerel sağlık yetkilileri, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 39 bin 583 kişiye yükseldiğini ve 91 bin 398 kişinin de yaralandığını doğruladı. Ölen ve yaralanan Filistinlilerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.