İsrail, Gazze'de İslami Cihad'ın lider kadrosundan bir kişiyi daha öldürdüğünü duyurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Filistin İslami Cihad Hareketi'nin yetkililerinden İyad el-Hüseyni'yi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında öldürülen el-Hüseyni'nin, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin operasyon yetkililerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, el- Hüseyni'nin, Gazze'ye 9 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen Kudüs Seriyyeleri'nin Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Buhteyni'nin yerine geldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yönelik 9 Mayıs'tan bu yana devam eden hava saldırılarında 254 hedefin bombalandığı, Gazze'den ise İsrail yönüne 973 roket atışı yapıldığı kaydedildi.

İsrail, El-Hüseyni suikastıyla birlikte, 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarda aralarında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 ismi öldürdü.

Böylece İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33'e yükseldi.

İsrail saldırılarında 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.