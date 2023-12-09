İsrail, Gazze'de "insani ara"nın bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara, şiddetini artırarak devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda 2 İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu ve 79 İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 700 Filistinliyi alıkoyduğu bildirilen İsrail ordusu, çatışmalarda, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu başta olmak üzere 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hakim olduğunu belirterek temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi.

7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı 420'ye çıktı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli bir gazeteciyi alıkoydu, diğer bir gazeteciden de haber alınamıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail uçaklarının Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralananlar oldu.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyururken İsrail basını da Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğünü aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu dün, 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe "karadan, denizden ve havadan" saldırı düzenlediklerini bildirdi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay merkezinin çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 420'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail uçakları Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine hava saldırısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Gazze oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani yardım sisteminin çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur." uyarısında bulundu.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 19 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor bombası kullanmasını kınadı.

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğruladı ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'de iki hastaneye son bir gün içinde toplam 133 cenaze ve 259 yaralı getirildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığını, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar oluştuğunu ve boğulmaların olduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde bulunan iki hastaneye son bir gün içinde toplam 133 cenaze ve 259 yaralı getirildiği belirtildi.

Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde 500 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirirken Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, İsrail'in saldırısında Gazze'de bulunan Alman vatandaşı 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.