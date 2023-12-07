İsrail, Gazze'de "insani ara"nın bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık'ta, görev süresi boyunca BM Şartı'na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyine mektup gönderdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında mektubu paylaştı.

Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı'ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak, "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara" neden olduğunu belirtti.

DSÖ'den Guterres'e destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Genel Sekreter Guterres'in Güvenlik Konseyine gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum." ifadesini kullandı.

Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.

Beyaz Saray stajyerlerinden Biden'a "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı

ABD'de İsrail'in devam eden Gazze saldırılarına tepkiler artarken Beyaz Saray'da görev yapan stajyerler de ortak mektupla (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.

Amerikan NBC kanalının haberine göre, Beyaz Saray'da görev yapan çok sayıda kişi, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir mektup gönderdi.

Gazze'de acil kalıcı ateşkes için yönetime çağrı yapan Beyaz Saray stajyerleri, mektupta, "2023 Güz Dönemi Stajyerleri olarak Filistin halkına yönelik devam eden soykırıma karşı artık daha fazla sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail'den BM'de Guterres döneminin "dünya barışına tehdit" olduğu iddiası

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres'in görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu, ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Cohen, X'ten yaptığı yazılı paylaşımda, "Guterres'in dönemi dünya barışı için tehdittir. Gazze Şeridi'nde 99. maddeyi hayata geçirme teklifi terör örgütü Hamas'a desteği içeriyor." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, dünya barışını destekleyen herkesin "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmayı desteklemesi" gerektiğini savundu.

Blinken, Gazze'deki sivil kayıpların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki sivil kayıplara ilişkin, "Hepimiz için yürek parçalayıcı" yorumunu yaptı.

CNN canlı yayınına konuk olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin son durumu değerlendiren Blinken, "İsraillilere, sivil kayıpları bakımından Gazze'nin kuzeyinde olanların, güneyinde de tekrarlanamayacağını vurguladım. Ayrıca gıda, su ve barınmaya umutsuz şekilde ihtiyacı olanlara insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin de altını çizdim." ifadesini kullandı.

ABD, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin tutumunu yineleyen Kirby, " İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi

"Gazze topraklarının daraltılması ve halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadesini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.