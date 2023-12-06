İsrail, Gazze'de "insani ara"nın bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.

Netanyahu, akşam saatlerinde kabine oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyledi.

Dünya Gıda Programı: Sadece kalıcı barış, Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), sadece kalıcı bir barışın, Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebileceğini bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması, halihazırda sivil halkı ezen felaket düzeyindeki açlık krizini daha da yoğunlaştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 7 günlük "insani ara"nın, dağıtım noktası sayısının iki katına çıkarılmasına ve kuzeyde bazı ulaşılması imkansız yerlere yiyecek dağıtılabilmesine imkan verdiği belirtildi.

ABD: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi için bugüne kadar yaptıkları yeterli değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail'in bugüne kadar Gazze'ye insani yardım girişi için yaptıklarının yeterli olmadığını söyledi.

İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'ye yeterince yakıt, gıda ve su girişi olmadığına işaret eden Miller, "Şu ana kadar yapılanlar yeterli değil. Adımlar hızlandırılmalı ve bunu açık şekilde İsrail hükümetine söyledik." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD silahları kullanıldı

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanlar kullandığı ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 ailenin yok olduğunu açıkladı.

Raporda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in, 10 Ekim'de El-Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişiyi, 22 Ekim'de Ebu Mu'eileq ailesinin evinde düzenlediği saldırıda 19 kişiyi öldürdüğü ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi.

BM Yüksek Komiseri Türk'ten uluslararası topluma Gazze'de acil ateşkes konusunda "ısrarcı olunması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Türk, uluslararası topluma, insan hakları ve insani gerekçelerle Gazze'de "acil ateşkes" konusunda tek ses olarak ısrarcı olması çağrısı yaptı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan duruma değinen Türk, sivil halkın karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı.

ABD, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getirecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını bildirdi.

Blinken, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 83, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.