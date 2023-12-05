İsrail, Gazze'de "insani ara"nın bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmesi ve saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesinde yer alan açık alanlara sığındı.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci şehri Han Yunus'un etrafında zırhlı araç ile tanklarını konuşlandırdığı ve kara saldırısına hazırlandığı belirtildi.

BM, İsrail'in Batı Şeria'da artan operasyonları ve yerleşimci şiddeti nedeniyle "endişeli"

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, "İsrail'in saldırılarının hedefi Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

"Gazze, modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor"

Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geniş kapsamlı bir Batı koalisyonunun desteği ve her yerden gelen paralı askerlerle İsrail'in Gazze'ye her saat tonlarca bomba yağdırdığına vurgu yapan Ebu Zuhri, "Gazze, modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki direnişi alkışlamanın yeterli olmadığına işaret eden Ebu Zuhri, vakit geçmeden ümmetin tüm fertlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Ebu Zuhri, "Artık ümmetin evlatlarının, gözyaşı yerine kan dökme ve bunun bedelini düşmanlara her yerde ödetme zamanı gelmiştir." dedi.

İsrail, Gazze'de Ez-Zehra kentindeki Adalet Sarayı binasını bombayla patlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zehra kentindeki Adalet Sarayı binasını bombayla patlattı.

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından patlatma anının videosu yayımlandı.

Videoda, İsrail askerlerinin, "7 Ekim'de öldürülenlerin anısına. Unutmayacak ve bağışlamayacağız." dediği ve sonrasında ondan geriye doğru saydığı duyuldu.

Binanın patlatılmasından sonra ise İsrailli askerlerin sevinç çığlığı attığı işitildi.

İsrail ordu radyosu, patlatılan binanın Hamas'a ait mahkemeler kompleksi olduğunu iddia etti.

DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den, kararından dönmesini istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi depoyu 24 saat içinde taşımaları gerektiğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.

Bildirimde, kara operasyonlarının malzemeleri kullanım dışı bırakacağı uyarısının yer aldığını aktaran Ghebreyesus, "İsrail'e bu karardan geri dönmesi, hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail, Kemal Advan Hastanesini tank ve keskin nişancılarla kuşattı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesini kuşattığı ve hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalciler, Kemal Advan Hastanesini, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı." ifadesini kullandı.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacı bulunduğuna işaret eden Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Kemal Advan Hastanesinde elektriklerin kesik olduğunu belirten Berş, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin faaliyet gösterdiği ve 55'e yakın ambulansın hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.

Berş, "Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesinde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi, krizi daha da ağırlaştırdı." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu: "Savaş sonrası Gazze'de hiçbir Filistin otoritesi olmayacak"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin ABD tarafına bilgi verdi.

Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, "savaş sonrası Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir kontrolüne karşı olduğunu" kaydetti.

ABD yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıların ardından burada Filistin otoritesinin olmayacağı mesajını ileten Netanyahu, "Savaş sonrası Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi ise İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller veriyor.

Kassam Tugayları, İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 16 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.

Hedef alınan askeri araçlar arasında bölgeye giren tank ve buldozerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugayları'nın Han Yunus'un doğusunda 2 İsrail askerini doğrudan vurarak yaraladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.