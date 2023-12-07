İsrail Gazze'de Gazetecilere Sistematik Şekilde Saldırıyor

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'de basın mensuplarını öldürdüğünü ve daha büyük bir katliamın hazırlığında olabileceğini belirtti. Ebu Bekir, Avrupalı parlamenterleri gazetecilerin korunması için aldıkları kararları Filistin için de uygulamaya çağırdı.

Ramallah merkezli Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'de basın mensuplarını sistematik şekilde öldürdüğünü ve daha büyük katliamın hazırlığında olabileceğini belirterek, Avrupalı parlamenterleri gazetecilerin korunmasına yönelik aldıkları kararları Filistin için de uygulamaya çağırdı.

Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere geldiği Avrupa Parlamentosu'nda (AP) AA muhabirine konuştu.

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Ebu Bekir, "Öncesinde yaralanmıştı. Onunla telefonda konuşmuştum. Bir hafta kadar sonra ise öldürüldü. AA için çalışan çok aktif bir gazeteciydi. Ağabeyi ve babası da gazeteciydi. Gazze'deki soykırımı haberleştiriyordu. İşlerini takip ediyorduk. Önce ailesinden pek çok kişiyi öldürdüler. Son olarak da kendisini öldürdüler. Bunun gazetecilere yönelik sistematik bir katliam olduğunu söylemekten büyük üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

Ebu Bekir, şimdiye kadar 65'i gazeteci 75 basın çalışanının öldürüldüğünü, 140'tan fazla gazetecinin yaralandığını, basın çalışanlarının 300'den fazla aile üyesinin öldüğünü, 65 basın kuruluşunun ofisinin yıkıldığını, 1200'den fazla gazeteci ve ailesinin yerinden edilerek okullara sığındıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Her gün meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Onlar rakamlardan ibaret değiller. Gazze'deki soykırımı haberleştirirken harika işler çıkarıyorlar. Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi de Refah'a doğru yönlendiriyorlar ve onları orada toplamaya çalışıyorlar. İsrail ordusunun gazetecileri Refah Sınır Kapısı bölgesinde toplayarak, savaş suçlarını ve soykırımı duyurmalarını engellemek için topluca katletmeye yönelik planı olmasından korkuyoruz."

Ebu Bekir, Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun (IFJ) organizasyonuyla AP'ye geldiğini ifade ederek, "Gazze'de olanları, gerçekleri anlatabileceğim herkesle görüşmeye geldim." dedi.

AP'de çeşitli partilerin temsilcileriyle görüştüğü bilgisini paylaşan Ebu Bekir, "Hepsinin Gazze'deki durumun farkında olduğunu gördüm. İnsan haklarının, insanlığın, gazetecilerin haklarının, aslında AB'nin ilkelerinin çiğnendiğini görüyorlar. AB'nin savunduğu ilkeler Filistin için uygulanmıyor. Neden? Müslüman olduğumuz için mi? Arap olduğumuz için mi?" ifadelerini kullandı.

Ebu Bekir, IFJ'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine gazetecilerin ölümlerinin soruşturulması için yapacağı başvuruyu destekleyeceklerini kaydetti.

AP'nin 11 Temmuz'da kabul ettiği, gazetecilerin korunmasına dair karara değinen Ebu Bekir, "AP milletvekillerinin kendi kabul ettikleri kararı Filistin için uygulamalarını istiyoruz. 705 kişiler. Hepsinden bunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.