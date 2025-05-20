İsrail Gazze'de Filistinlileri Göç Ettiriyor: 53 Bin 475 Ölü

İsrail Gazze'de Filistinlileri Göç Ettiriyor: 53 Bin 475 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yüzlerce Filistinli aile göç etmek zorunda kaldı. Saldırılar sonucu 53 bin 475 Filistinli hayatını kaybetti, 121 bin 398 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde, saldırı tehdidi sebebiyle Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinli yüzlerce aile, İsrail'in yoğun hava saldırıları sebebiyle doğudaki bölgelere yöneldi.

Filistinliler Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla ve Abasan dahil birçok bölgeyi terk ederek güvenli yerlere göç etmeye çalışıyor.

Ulaşım imkanlarının kısıtlı ve yolların tahrip olması nedeniyle Filistinlilerin yürüyerek ve at arabalarıyla bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

Göç etmek zorunda kalan Filistinliler, AA muhabirine, İsrail ordusunun bölgelerinde saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye tehdidinde bulunmasının ardından harekete geçtiklerini "ancak nereye gideceklerini bilmediklerini" ve "hiçbir bölgenin güvenli olmadığını" ifade etti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Bir devir sona eriyor! Rakitic'ten futbola veda

Bir devir daha bitti! Yıldız futbolcu futbola veda etti
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.