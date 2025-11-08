Haberler

İsrail, Gazze'de Esir Anlaşması Kapsamında Bir Cesedi Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması gereği teslim edilen İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla aldı. Ceset, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsüne götürülecek.

İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 5 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihat Hareketinin askeri kanadı Kudüs Serriyeleri Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da üç, 4 ve 5 Kasım'da birer İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
