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İsrail Gazze'de Canlı Yayın Araçına Saldırdı: 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'de Canlı Yayın Araçına Saldırdı: 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze'de bir canlı yayın aracına düzenlediği hava saldırısında beş gazetecinin öldüğünü bildirdi. Ordunun iddiasına göre, araçta İslami Cihat militanları bulunuyordu. Saldırı, Gazze merkezli Al-Quds Today çalışanlarını hedef aldı. Saldırıya tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası, savaş boyunca 201 gazetecinin katledildiğini açıkladı.

İsrail Gazze'de bir canlı yayın aracına hava saldırısı düzenledi, beş gazetecinin öldüğü açıklandı. İsrail ordusu ise araçtakilerin İslami Cihat militanları olduğunu iddia ediyor.İsrail Gazze'de bir canlı yayın aracını vurması sonucu beş gazetecinin öldüğü bildirildi. İsrailli yetkililer ise söz konusu araçta İslami Cihat militanlarının bulunduğunu savunuyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Nuseyrat'ta İslami Cihat teröristlerinin bulunduğu araca hassas bir saldırı gerçekleştirildiği" kaydedildi. Açıklamada gazetecilerden bahsedilmezken "sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığı" vurgulandı. İran ile yakın ilişkileri bulunan İslami Cihat, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü örgüt konumunda.

Filistin Gazeteciler Sendikası öldürülen kişilerin Gazze merkezli televizyon kanalı "Al-Quds Today" çalışanları olduğunu bildirdi. Saldırı esnasında canlı yayın aracı, Nuseyrat mülteci kampındaki El-Evda Hastanesi'nin önünde bulunuyordu. Görgü tanıklarının kaydettiği videolarda, alevler içindeki beyaz minibüsün arka kapısında yer alan ve "basın" anlamına gelen kırmızı renkli "Press" ifadesi görülüyor.

Saldırıya tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası, X hesabından yaptığı açıklamada "Savaşın başından bu yana katledilen gazeteci sayısı 201'e yükseldi. İsrail, Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçların kayıt altına alınmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Çarşamba günü her iki taraftan birbirlerini suçlayan açıklamalar gelmişti. Birkaç gün öncesine kadar müzakerelerde "ilerleme kaydedildiği" yönünde ifadeler kullanılıyordu. Görüşmelerin tıkanmasının ardından Hamas İsrail'i, masaya yeni koşullar dayatmakla suçlarken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas'ın daha önce kabul ettiği şartlardan geri adım attığını öne sürdü.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki kanlı baskınıyla başlayan savaşta bugüne dek 45 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti.

Reuters,dpa / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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