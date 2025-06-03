İsrail, Gazze'de Ateşkes için Müzakere Heyeti Göndermeyecek

İsrail, Gazze'de Ateşkes için Müzakere Heyeti Göndermeyecek
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İsrail basını, Gazze'de kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelere heyet göndermeyeceğini duyurdu. Hamas'ın sunduğu talepler ile ABD'nin önerisi arasında farklılıklar olduğu belirtiliyor.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelere heyet göndermeyeceğini aktardı.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Doha'ya Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndermeme kararı aldığı bildirildi.

Hamas'ın, anlaşmazlıkların giderilmesi, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı ateşkese varılması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamasına rağmen haberde, Hamas'ın sunduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu taslaktan "tamamen farklı olduğu" gerekçesiyle Doha'ya heyet gönderilmemesine karar verildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynak, "İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail'in pozisyonu. Hamas'ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hamas, anlaşmazlıkların giderilmesi adına 1 Haziran'da, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı ateşkese varılması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Hamas'tan 31 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde de Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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