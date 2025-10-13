İsrail, Gazze'de Ateşkes Anlaşması Kapsamında 1968 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 1968 Filistinli esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde yer alan Ketziot Hapishanesindeki Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında ilk etapta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Hapishanesinden 96 Filistinlinin gün içinde salıverildiği hatırlatıldı.

İkinci etapta ise 154 müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan olacak şekilde 1872 Filistinlinin serbest kaldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Ketziot Hapishanesinden 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a nakledildikleri belirtilen haberde, Filistinlilerin Han Yunus'ta büyük kalabalıklar tarafından karşılandığı kaydedildi.

Serbest kalan esirlerden bazılarının sağlık kontrolü için hastanelere götürüldüğü vurgulanan haberde, müebbet ve uzun süreli hapis cezası alan 154 Filistinlinin de Gazze'ye ulaştıkları ancak Mısır'a gönderileceklerine işaret edildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 kişiyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek, sağ tüm İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında serbest bırakacağı müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.