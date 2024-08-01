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İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

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İsrail askerleri tarafından Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli, serbest kaldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli, serbest kaldı. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

İsrail'in Kissufim bölgesindeki kapıdan serbest bırakılan Filistinlilerin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları, aç bırakıldıkları ifade edildi.

İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

"GUANTANAMO'DAN DAHA BETER"

31 yaşındaki Saeed Abu Tafa, "Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir" ifadelerini kullandı.

İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin de yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail, alıkoyup işkence uyguladığı Filistinlileri serbest bıraktı

NE OLMUŞTU

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 300. gününde de devam ediyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik İsrail tarafından başlatılan saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik acımasız saldırıları nedeniyle bilanço da günden güne ağırlaşıyor.

Bölgede 300 gündür devam eden saldırıların bilançosunu açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının ise 91 bin 128'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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