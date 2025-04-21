İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail güçlerince serbest bırakılan 10 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1827 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 828 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 210'e yaralıların sayısı 116 bin 869'a yükseldi.