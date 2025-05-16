İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 10 Filistinliyi aylar süren işkencenin ardından serbest bıraktı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırlar sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 10 kişiyi, aylar süren işkence ve açlık koşullarının ardından serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in cuma günü öğleden sonra Gazze'den 10 esiri serbest bıraktığı ve bu kişilerin sağlık kontrolleri için Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

AA muhabirinin aktardığına göre, esirler Kızılhaç ekipleri eşliğinde hastaneye getirildi.

Esirlerin çoğunun vücutlarında kelepçe izleri ve çeşitli işkence belirtileri gözlendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre de esirler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları sürede ağır işkencelere ve sistematik açlığa maruz kaldıklarını ifade etti.

Resmi kaynaklar, esirlerin ne zaman alıkonulduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Esirlerin hastaneye ulaşmasının ardından, çok sayıda Gazzeli, cep telefonlarında kaydettikleri kayıp yakınlarının fotoğraflarıyla hastaneye akın ederek, yakınlarının hayatta olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana binlerce Gazze sakinine dair hiçbir bilgi paylaşmadan, sistematik bir şekilde gizli ve zorla kaybedilme politikası yürüttüğünü ifade etmişti.

Açıklamada, gözaltına alınanların son derece ağır ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu, amacın "maksimum fiziksel ve psikolojik zarar vermek" olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.