İsrail, Gazze'de ağır koşullarda alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve aylardır insanlık dışı şartlarda tuttuğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun serbest bıraktığı 9 kişi, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinde salıverildikten sonra hastaneye getirildi.

Serbest bırakılan bazı Filistinlilerin aylardır tutuklu olmaları nedeniyle bitkin ve yorgun olduğu gözlendi.

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinliler, genellikle onları Gazze'deki hastanelere ulaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçları tarafından teslim alınıyor.

Alıkonuldukları süre boyunca söz konusu Filistinlilerin durumları hakkında bilgi alınamadı ancak önceden serbest bırakılanlar, İsrail hapishanelerinde kötü beslenme ve ağır fiziksel işkencelere maruz kaldıklarını belirtiyor. Söz konusu Filistinliler, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde en temel insan haklarına dahi saygı gösterilmediğini kaydediyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu, bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu alıkoyma adımlarıyla Filistinlilere "maksimum zarar vermeyi amaçlayan dehşet verici tutuklama koşulları" uyguladığı kaydedilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.