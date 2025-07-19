İsrail, Gazze'de 5 Balıkçıyı Alıkoydu
İsrail ordusu, Gazze'de sıkı abluka nedeniyle yiyecek bulmaya çalışan 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu. Balıkçılara ateş açan deniz kuvvetleri, onları bilinmeyen bir yere götürdü.
İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı abluka nedeniyle açlığın had safhaya çıktığı Gazze'de yiyecek bulmaya çalışan 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu.
Gazze Balıkçılar Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, İsrail deniz kuvvetleri, geçimlerini sağlamak için denize açılan balıkçılara engel oldu.
İsrail deniz kuvvetleri, 5 Filistinli balıkçıya önce ateş açtı sonra da alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Gazzeli balıkçılar, tehlikelerle dolu olmasına rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için denize açılmak zorunda kalıyor.
Kaynak: AA / Güncel