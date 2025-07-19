İsrail, Gazze'de 5 Balıkçıyı Alıkoydu

İsrail, Gazze'de 5 Balıkçıyı Alıkoydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de sıkı abluka nedeniyle yiyecek bulmaya çalışan 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu. Balıkçılara ateş açan deniz kuvvetleri, onları bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı abluka nedeniyle açlığın had safhaya çıktığı Gazze'de yiyecek bulmaya çalışan 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu.

Gazze Balıkçılar Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, İsrail deniz kuvvetleri, geçimlerini sağlamak için denize açılan balıkçılara engel oldu.

İsrail deniz kuvvetleri, 5 Filistinli balıkçıya önce ateş açtı sonra da alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Gazzeli balıkçılar, tehlikelerle dolu olmasına rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için denize açılmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile futbolcu Tayyip Talha arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile adaşı arasında yüzleri gülümseten diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'de

65 yıl sonra Türkiye'de! "Tarihi başarı" diyerek duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.