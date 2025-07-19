İsrail, Gazze'de 5 Balıkçıyı Alıkoydu

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı abluka nedeniyle açlığın had safhaya çıktığı Gazze'de yiyecek bulmaya çalışan 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu.

Gazze Balıkçılar Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, İsrail deniz kuvvetleri, geçimlerini sağlamak için denize açılan balıkçılara engel oldu.

İsrail deniz kuvvetleri, 5 Filistinli balıkçıya önce ateş açtı sonra da alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Gazzeli balıkçılar, tehlikelerle dolu olmasına rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için denize açılmak zorunda kalıyor.