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İsrail, Gazze'de 300 evi yıktı

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Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir hafta önce askeri saldırılara başlamasından bu yana 300 evi yıktığını duyurdu. İsrail bombardımanının yoğunluğu nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye ulaşamıyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir hafta önce askeri saldırılara başlamasından bu yana 300 evi yıktığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, (bir hafta önce) askeri saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 300'den fazla evi tamamen yıktı." dedi.

Basal, yollarda ve yıkılan evlerin enkazında çok sayıda cesedin bulunduğuna dair yardım çağrıları aldıklarını ancak İsrail bombardımanının yoğunluğu nedeniyle kurtarma ekiplerinin söz konusu bölgelere ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in askeri saldırılarının, Cibaliya beldesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerde ve altyapıda büyük yıkıma neden olduğunu kaydeden Basal, bombalama ve İsrail ordusunun doğrudan ateş açması dolayısıyla sağlık ve sivil savunma ekiplerinin Cibaliya'nın çeşitli yerlerine ulaşmakta zorlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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