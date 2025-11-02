Haberler

İsrail, Gazze'de 194 Ateşkes İhlali Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 194 kere ihlal ettiğini, insani yardım girişlerini engellediğini ve sivilleri hedef aldığını açıkladı. Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer arabulucuları ihlallerin durması için acil müdahaleye çağırdı.

İsrail'in, 10 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ateşkesi 194 kere ihlal ettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği 194 ihlal arasında "sarı hattın dışına çıkma, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım maddelerinin girişini engelleme ve saldırılara devam etmenin" yer aldığını söyledi.

Sevabite, sarı hattın, varılan anlaşmanın ilk aşaması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken ilk hat olduğunu ancak ordunun defalarca yerleşim yerlerine girerek bu hattın dışına çıktığını ve bunun sonucunda sivil kayıplar yaşandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun, sarı hatta yakın bölgelerdeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinlileri hedef aldığına işaret eden Sevabite, "hain bir saldırıya" uğramamaları için Filistinlileri bu hatta yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Anlaşmanın insani yardım girişiyle ilgili maddelerinin de ihlal edildiğine işaret eden Sevabite, İsrail'in, yardım, ilaç ve tıbbi malzeme tırlarının tamamının girişine izin vermediğini ve hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısını açmadığını dile getirdi.

Sevabite, anlaşma uyarınca Filistinlilerin naaşlarının enkaz altından çıkarılması için ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar sadece İsrailli esirlerin cesetlerini aramak için ekipman girişine izin verildiğini ifade etti.

İsrail'in Refah Sınır Kapısının diğer tarafında bekleyen 6 bini aşkın insani yardım yüklü tırın girişine engel olduğunu belirten Sevabite, anlaşma uyarınca 300 bin çadır ve konteyner evin girişine izin verilmesi gerekirken bunun da ihlal edildiğini aktardı.

Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucuları, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması ve ihlallerin durması için acilen müdahaleye çağırdı.

